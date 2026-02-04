MENÜ
Elternvertreter sind unzufrieden mit der Schulweg-Situation im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Schule.
Elternvertreter sind unzufrieden mit der Schulweg-Situation im Bereich der Heinrich-von-Kleist-Schule.
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Eltern wollen Zebrastreifen – eine Gesetzesänderung erhöht die Chance
Redakteur
Von Bernd Appel
Speziell im Bereich der Kleist-Grundschule wird die Situation als gefährlich empfunden. Zebrastreifen seien dort kaum möglich, meint der Bürgermeister – doch die Rechtslage hat sich geändert.

Sie haben Angst um ihre Kinder: Elternvertreter der Lichtensteiner Heinrich-von-Kleist-Grundschule halten nach Auskunft der SPD-Stadträte Carlos Kasper und Martin Kleindienst die Schulweg-Situation in diesem Bereich für unübersichtlich und gefährlich. Wegen parkender Anwohner im Kreuzungsbereich komme der Schulbus oft kaum um die Kurve, auch...
Mehr Artikel