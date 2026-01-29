Lichtensteiner Kindermarkt: „Das war unsere beste Idee“

Die beliebte Einrichtung der Kinderhilfe sitzt seit zehn Jahren am Altmarkt, im ehemaligen Spielzeugladen. Bestimmte Dinge werden mangels Lagerkapazität sofort weitergegeben.

Kinderbekleidung, Sport- und Spielsachen, Schulbedarfsartikel, Schuhe: Dies alles und noch viel mehr steht im Lichtensteiner Kindermarkt bedürftigen Familien für eine kleine Spende zur Verfügung. Betrieben wird die Einrichtung vom Verein „Kinderhilfe“, dessen Chefin Ute Hoch erklärt: „Die Gründung des Kindermarkts war unsere beste...