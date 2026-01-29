MENÜ
Im Kindermarkt am Lichtensteiner Altmarkt 6 steht für sozial schwache Familien ein großes Sortiment bereit.
Im Kindermarkt am Lichtensteiner Altmarkt 6 steht für sozial schwache Familien ein großes Sortiment bereit. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteiner Kindermarkt: „Das war unsere beste Idee“
Von Bernd Appel
Die beliebte Einrichtung der Kinderhilfe sitzt seit zehn Jahren am Altmarkt, im ehemaligen Spielzeugladen. Bestimmte Dinge werden mangels Lagerkapazität sofort weitergegeben.

Kinderbekleidung, Sport- und Spielsachen, Schulbedarfsartikel, Schuhe: Dies alles und noch viel mehr steht im Lichtensteiner Kindermarkt bedürftigen Familien für eine kleine Spende zur Verfügung. Betrieben wird die Einrichtung vom Verein „Kinderhilfe“, dessen Chefin Ute Hoch erklärt: „Die Gründung des Kindermarkts war unsere beste...
23.01.2026
2 min.
Nach Polizeieinsatz in Lichtenstein: „Unverständlich, wie man in diesem Haus leben kann“
Spezialkräfte der Polizei und die Lichtensteiner Feuerwehr durchsuchten am Donnerstagnachmittag gemeinsam das Haus.
Die Einsatzkräfte gingen zwischenzeitlich davon aus, dass der Hausbesitzer tot ist. Doch es gibt Lebenszeichen. Dabei ist weiterhin unklar, wo sich der Mann aufhält.
Bernd Appel
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
16.12.2025
1 min.
Lichtensteins Kinderhilfe lädt zum „Mini-Weihnachtsmarkt“
Die Kinderhilfe hat auch eine kleine Theatergruppe.
In den Räumen am Altmarkt 8 gibt es allerlei Dinge zu kaufen – der Erlös kommt Kindern zugute.
Bernd Appel
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
