Lichtensteiner Kindermarkt: „Das war unsere beste Idee“

Hohenstein-Ernstthal
Die beliebte Einrichtung der Kinderhilfe sitzt seit zehn Jahren am Altmarkt, im ehemaligen Spielzeugladen. Bestimmte Dinge werden mangels Lagerkapazität sofort weitergegeben.
Kinderbekleidung, Sport- und Spielsachen, Schulbedarfsartikel, Schuhe: Dies alles und noch viel mehr steht im Lichtensteiner Kindermarkt bedürftigen Familien für eine kleine Spende zur Verfügung. Betrieben wird die Einrichtung vom Verein „Kinderhilfe“, dessen Chefin Ute Hoch erklärt: „Die Gründung des Kindermarkts war unsere beste...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.