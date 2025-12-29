Lichtensteiner Kulturpalais: Die letzte Ausstellung läuft – Stadt zieht die Notbremse

Nach der aktuellen Weihnachtsausstellung ist Schluss mit den regelmäßigen Öffnungszeiten. Zwei Beschäftigte müssen gehen. Die Zukunft der Einrichtung ist momentan völlig offen.

Noch kann man sie besuchen: „Liebgewordene Weihnachtsschätze" heißt die aktuelle Sonderausstellung im Lichtensteiner Kulturpalais. Sie vereint allerlei Exponate aus Privatbesitz und erzählt ihre Geschichten. Etwa die von den Weihnachtsbergen der Familie Otto, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht; oder die des früh verstorbenen...