Lichtensteiner Rosenfest soll 2026 den Ort wechseln

Erstmals will die Stadt das Ereignis ans Kulturpalais verlegen – und dies nicht nur wegen der schönen Rosen, sondern auch aus handfesten Gründen.

Mit Rosen hatte das traditionelle Lichtensteiner Rosenfest zuletzt eher wenig zu tun: Es wurde entweder im Stadtzentrum oder auf dem Neumarkt im Ortsteil Callnberg gefeiert, wo die Königin der Blumen vor allem im Schmuck der Rosenprinzessin eine Rolle spielte, aber sonst eher selten zu sehen war. Dies wird sich im nächsten Jahr ändern: Am...