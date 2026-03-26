Lichtensteins Nachtwächter lädt zum Rundgang

Hohenstein-Ernstthal
Diesmal geht es um Sagen und Legenden in der Region.
Zahlreiche Sagen und Legenden ranken sich um verschiedenste Regionen, auch im Gebiet der ehemaligen Schönburgischen Herrschaften und der Stadt Lichtenstein existieren solche sagenhaften Erzählungen. Der Lichtensteiner Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am „Zeitsprungtag“, Sonntag, 29. März interessierte Besucher zu einer Tour durch...
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