MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am Sonntag wieder zu einer Tour durch die Stadt ein.
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am Sonntag wieder zu einer Tour durch die Stadt ein. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am Sonntag wieder zu einer Tour durch die Stadt ein.
Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am Sonntag wieder zu einer Tour durch die Stadt ein. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
Lichtensteins Nachtwächter lädt zum Rundgang
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diesmal geht es um Sagen und Legenden in der Region.

Zahlreiche Sagen und Legenden ranken sich um verschiedenste Regionen, auch im Gebiet der ehemaligen Schönburgischen Herrschaften und der Stadt Lichtenstein existieren solche sagenhaften Erzählungen. Der Lichtensteiner Nachtwächter Christian Bretschneider lädt am „Zeitsprungtag“, Sonntag, 29. März interessierte Besucher zu einer Tour durch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Bestes Hotel in Sachsen: Holiday Check vergibt Gold an Köhlerhütte in Waschleithe
 4 Bilder
Sie haben allen Grund zur Freude: Das Team der „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ ist Sachsens bestes Hotel und nun mit Gold dekoriert.
Sie ist das beste Hotel in Sachsen und liegt deutschlandweit auf Platz 18. Die „Köhlerhütte Fürstenbrunn“ in Waschleithe erhält von ihren Gästen beste Bewertungen. Doch woran liegt das?
Beate Kindt-Matuschek
17:35 Uhr
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
16:00 Uhr
3 min.
Facelifting für 60-Jährige: Lichtensteins einstige Pantoffelschule wird aufgehübscht
Die Fassade der Kleist-Oberschule verströmt nach wie vor Tristesse – dies soll sich im Sommer ändern.
Ohne Fördermittel sei nichts zu machen, hieß es zunächst. Jetzt soll die Fassade der Kleist-Oberschule doch saniert werden, auch ohne Zuschuss. Noch vor dem großen Jubiläum soll alles fertig sein.
Bernd Appel
17:30 Uhr
4 min.
Loipe, Lift, Bergwerk: So will Klingenthal für Urlauber wieder attraktiver werden
Die Kammloipe bei Mühlleithen gehört zu den schneesichersten Strecken der Region. Weil aber auch hier die Winter kürzer werden, soll eine beschneite Loipe am Kiel entstehen.
Zehn Millionen Euro will die Stadt Klingenthal in touristische Projekte rund um ihren Urlaubsort Mühlleithen investieren. Dort soll vor allem der Ganzjahrestourismus gestärkt werden. Was im Konzept drinsteht.
Tino Beyer
25.02.2026
1 min.
Kinder entdecken Lichtenstein bei Nacht: Rundgang mit dem Nachtwächter
Nachtwächter Christian Bretschneider bietet eine Tour für Kinder an.
Eine Tour für junge Forscher in Lichtenstein. Der Nachtwächter öffnet Türen zur Vergangenheit. Welche Geschichten werden erzählt?
Lutz Kirchner
26.03.2026
4 min.
Neunjähriger Plauener fertigt „Vater-und-Sohn“-Paare im Kleinformat: „Am liebsten hätte ich ein Original im Garten“
 5 Bilder
Über 40 Mini-Figuren hat Matti mit Holz, Kleber und Farbe hergestellt – hier im Jößnitzer Garten.
Vielerorts in der Plauener Innenstadt stehen Holzfiguren, die an Erich Ohsers „Vater-und-Sohn“-Bildergeschichten erinnern. Matti Söllner findet sie spitze – und hat ein ungewöhnliches Hobby daraus entwickelt.
Sabine Schott
Mehr Artikel