Lkw verliert Öl nach Motorschaden: Feuerwehr St. Egidien im Einsatz

Die Feuerwehr ist am Samstag zu einem liegengebliebenen Lkw an die Autobahnauffahrt Hohenstein-Ernstthal gerufen worden.

Am Samstag gegen 12 Uhr musste die Feuerwehr St. Egidien zu einem Einsatz nach Kuhschnappel ausrücken. Wie ein Augenzeuge berichtet, hatte ein Lkw während seiner Fahrt auf der A 4 einen Motorschaden und infolgedessen Motoröl verloren. Der Fahrer hat daraufhin die nächstmögliche Ausfahrt in Hohenstein-Ernstthal genommen und sein Fahrzeug am...