Lobsdorf/Kuhschnappel: Erster neuer Windrad-Gigant steht

Der Innenausbau der ersten Anlage hat begonnen, demnächst wird der Kran für den Bau der zweiten umgesetzt.

Es geht in diesen Tagen sichtbar voran im Windpark Kuhschnappel auf der Flur von Lobsdorf. Das erste von insgesamt drei neuen Windrädern des Unternehmens EAB New Energy aus Großschirma ist fertig errichtet worden, nun beginnt der Innenausbau. In den nächsten Tagen wird der Kran zum Nachbar-Windrad umgesetzt, wo umgehend weitergebaut wird. Die...