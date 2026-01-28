„Lungscher Loungeabend“ in Oberlungwitz: Kleines Jubiläum, aber dieses Jahr nur drei Auflagen

Im Rathaushof gibt es am Sonnabend wieder Glühwein, Musik und gemütliches Beisammensein. Der Veranstaltungskalender 2026 hat sich insgesamt verändert.

Seit im Jahr 2023 das 750. Jubiläum von Oberlungwitz gefeiert wurde, sind nicht nur „Lungscher“ Wortspiele mit dem Buchstaben L beliebt. Auch der „Lungscher Loungeabend“ kommt gut an und wird am Sonnabend nun zum zehnten Mal im Innenhof des Rathauses an der Hofer Straße gefeiert. Die Veranstaltung findet normalerweise freitags statt,...