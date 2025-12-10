Meyer Burger: In Hohenstein-Ernstthal kommen jetzt die ersten Werkzeuge und Büromöbel unter den Hammer

Die Suche nach einem Investor für das Werk läuft noch, aber nach der Insolvenzeröffnung müssen die ersten Dinge versteigert werden, damit Geld in die Kasse kommt. Dafür werden die Werkstore geöffnet.

Die Hoffnung, dass sich ein Investor findet, haben sie noch nicht aufgegeben – weder die Insolvenzverwalter noch der Betriebsrat. Doch die Zeit drängt. Denn inzwischen ist das Insolvenzverfahren über den Solaranlagenhersteller Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Produziert wird nichts mehr, rund 50 Beschäftigte, die sich um alle...