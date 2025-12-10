MENÜ
Das Hauptgebäude von Meyer Burger. Nun sollen die ersten Dinge versteigert werden.
Bild: Andreas Kretschel
Der Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther sagt, die Chancen seien zwar gering, aber man verhandele nach wie vor mit möglichen Investoren.
Bild: Sebastian Willnow/dpa
Der Empfang am Hauptgang ist schon seit vielen Wochen nicht mehr besetzt. Bald nimmt auch der Kindergarten keine Post mehr an – .
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Meyer Burger: In Hohenstein-Ernstthal kommen jetzt die ersten Werkzeuge und Büromöbel unter den Hammer
Von Jan-Dirk Franke
Die Suche nach einem Investor für das Werk läuft noch, aber nach der Insolvenzeröffnung müssen die ersten Dinge versteigert werden, damit Geld in die Kasse kommt. Dafür werden die Werkstore geöffnet.

Die Hoffnung, dass sich ein Investor findet, haben sie noch nicht aufgegeben – weder die Insolvenzverwalter noch der Betriebsrat. Doch die Zeit drängt. Denn inzwischen ist das Insolvenzverfahren über den Solaranlagenhersteller Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal eröffnet. Produziert wird nichts mehr, rund 50 Beschäftigte, die sich um alle...
