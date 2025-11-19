Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal und die schwierige Suche nach einem Investor: „Es ist zermürbend“

Die Insolvenzverwalter haben noch nicht aufgegeben, verhandeln noch mit Interessenten. Doch wie lange noch? Zumindest für einen kleinen Teil der Belegschaft gibt es noch Arbeit – auf Monate hinaus.

Sie hoffen immer noch, dass es weitergeht beim insolventen Solaranlagenhersteller Meyer Burger in Hohenstein-Ernstthal. Dass sich doch noch ein Investor findet, der den Standort mit zuletzt knapp 270 Beschäftigten übernimmt. Stefano Antonelli, Betriebsratsvorsitzender im Werk, weiß das aus Gesprächen mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Viele...