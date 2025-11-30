Microcars auf dem Sachsenring: Teenager bringen ihre Miniautos an die Grenzen

Bei Jugendlichen, die noch kein Auto fahren dürfen, sind Microcars beliebt. Für diese reicht ein Mopedführerschein. Doch besonders sicher sind die Miniautos nicht, wie ein Training auf dem Sachsenring zeigt.

Sophia Irmischer (16) aus Mittelbach hat ihre Fahrerlaubnis vor gerade einmal drei Wochen abgelegt. Seither fährt sie Microcar und hat in der kurzen Zeit bereits rund 1400 Kilometer zurückgelegt. Obwohl sie damit schon einige Erfahrung mitbringt, hat Silvio Irmischer seine Tochter jetzt zu einem Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring... Sophia Irmischer (16) aus Mittelbach hat ihre Fahrerlaubnis vor gerade einmal drei Wochen abgelegt. Seither fährt sie Microcar und hat in der kurzen Zeit bereits rund 1400 Kilometer zurückgelegt. Obwohl sie damit schon einige Erfahrung mitbringt, hat Silvio Irmischer seine Tochter jetzt zu einem Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring...