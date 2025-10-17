Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war

Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.

Vielleicht hat das Spezialbrot aus Kuhschnappel sogar zum Olympia-Gold von Katarina Witt in Calgary 1988 beigetragen – jedenfalls habe der Vater der Eiskunstläuferin zuvor in der Brotfabrik etliche Packungen für sie eingekauft, erzählen Frieder (82) und Trude Meinert (78) schmunzelnd. Die Eheleute wohnen im kleinen St. Egidiener Ortsteil,...