Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.

Vielleicht hat das Spezialbrot aus Kuhschnappel sogar zum Olympia-Gold von Katarina Witt in Calgary 1988 beigetragen – jedenfalls habe der Vater der Eiskunstläuferin zuvor in der Brotfabrik etliche Packungen für sie eingekauft, erzählen Frieder (82) und Trude Meinert (78) schmunzelnd. Die Eheleute wohnen im kleinen St. Egidiener Ortsteil,...
