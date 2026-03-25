Modelleisenbahnen und Dampfmaschinen beim Osterevent Reichenbach

Das Osterevent in Reichenbach hat sich in den letzten Jahren zum Besuchermagnet entwickelt. Es gibt besondere Ausstellungen und Österliches.

Zum siebten Mal wird im Callenberger Ortsteil Reichenbach ein Osterevent unter dem Motto „Wir machen Dampf“ ausgerichtet. Der Heimatverein „Wir in Reichenbach“ hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben den üblichen Leckereien gibt es an der Kulturellen Begegnungsstätte (Straße des Friedens 40) eine Ausstellung mit... Zum siebten Mal wird im Callenberger Ortsteil Reichenbach ein Osterevent unter dem Motto „Wir machen Dampf“ ausgerichtet. Der Heimatverein „Wir in Reichenbach“ hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben den üblichen Leckereien gibt es an der Kulturellen Begegnungsstätte (Straße des Friedens 40) eine Ausstellung mit...