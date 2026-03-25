MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Eine Woche vor Ostern gibt es das Osterevent rund um die Osterpyramide in Reichenbach.
Eine Woche vor Ostern gibt es das Osterevent rund um die Osterpyramide in Reichenbach. Foto: Andreas Kretschel
Eine Woche vor Ostern gibt es das Osterevent rund um die Osterpyramide in Reichenbach.
Eine Woche vor Ostern gibt es das Osterevent rund um die Osterpyramide in Reichenbach. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Modelleisenbahnen und Dampfmaschinen beim Osterevent Reichenbach
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Osterevent in Reichenbach hat sich in den letzten Jahren zum Besuchermagnet entwickelt. Es gibt besondere Ausstellungen und Österliches.

Zum siebten Mal wird im Callenberger Ortsteil Reichenbach ein Osterevent unter dem Motto „Wir machen Dampf“ ausgerichtet. Der Heimatverein „Wir in Reichenbach“ hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Neben den üblichen Leckereien gibt es an der Kulturellen Begegnungsstätte (Straße des Friedens 40) eine Ausstellung mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.03.2026
1 min.
Hohenstein-Ernstthal: Ostermarkt beim Verein „Halt“
Frank Elste schlüpft am Mittwoch für den Verein „Halt“ ins Osterhasenkostüm.
Der Verein „Halt“ läutet am Mittwoch bereits die Osterzeit ein. Die Angebote reichen von handgearbeitetem Osterschmuck bis zu selbstgebackenem Kuchen.
Cristina Zehrfeld
06:15 Uhr
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
06:16 Uhr
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
12.03.2026
1 min.
Krokuswiese an der Kirche Langenchursdorf
Ein reiches Nahrungsangebot finden Hummeln und Bienen derzeit an der Kirche in Langenchursdorf. Die Krokuswiese ist frisch angelegt.
Cristina Zehrfeld
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
Mehr Artikel