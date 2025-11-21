Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Viele Anbieter aus der Region wollen für eine abwechslungsreiche Adventsschau sorgen.
Viele Anbieter aus der Region wollen für eine abwechslungsreiche Adventsschau sorgen. Bild: Andreas Kretschel
Viele Anbieter aus der Region wollen für eine abwechslungsreiche Adventsschau sorgen.
Viele Anbieter aus der Region wollen für eine abwechslungsreiche Adventsschau sorgen. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Mohnleckereien, Glühwein und weitere Köstlichkeiten aus der Region sollen zur Adventsschau locken
Von Markus Pfeifer
Im Gartencenter am Sachsenring wird die Vorweihnachtszeit schon am Sonntag eingeläutet. Viele Anbieter aus der Region sind mit dabei.

Wenn am Sonntag die Adventsschau im Gartencenter der Hohenstein-Ernstthaler Garten-Baumschule stattfindet, sind wieder einige Direktvermarkter aus der Region dabei. Unter anderem werden die Mohnprodukte von Familie Stiegler aus Callenberg angeboten. „Holunder & Co.“ aus Hohenstein-Ernstthal bringen Marmeladen und Fruchtiges mit, während...
