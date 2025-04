Monsterwand soll für Lärmschutz am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal sorgen

Eine Schallschutzwand gibt es am Sachsenring schon seit 2001. Kritiker beklagen dennoch zu viel Lärm. Jetzt wurde die Wand verlängert und erhöht.

Seit September 2024 wird am Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal an der Verlängerung und Erhöhung der Lärmschutzwand gebaut. Am Freitag wurden die letzten Elemente angebracht. Die knapp zwei Millionen Euro teure Maßnahme ist Teil eines Vergleichs, den Verkehrssicherheitszentrum, Landesdirektion Sachsen und Bund für Umwelt und Naturschutz...