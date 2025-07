Moto-GP auf dem Sachsenring: Was Besucher wissen müssen

Wie kommt man am besten zur Rennstrecke, wo kann man campen, was darf man mit aufs Gelände nehmen? Die „Freie Presse“ hat die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Der Sachsenring wird beim Moto-GP am Wochenende wieder zum Mekka der Motorsportfans. 2024 wurden über das Rennwochenende verteilt 252.826 Besucher an die Strecke gezählt. Mit dieser Größenordnung rechnen die Veranstalter auch in diesem Jahr. Damit alles geordnet und reibungslos abläuft, sollte man sich schon im Vorfeld informieren. Die...