Musik von Sigfrid Karg-Elert und Louis Vierne bei der „Nacht der offenen Kirchen“ in Westsachsen

Hohenstein-Ernstthal
Bei der „Nacht der offenen Kirchen“ wird am Samstag ein umfangreiches Programm geboten. Welche Kirchen rund um Hohenstein-Ernstthal sind dabei?
Über 30 Kirchen in Westsachsen öffnen am Samstag ihre Pforten zu einer „Nacht der offenen Kirchen“. Unter dem Motto „Ungeahnt offen und ungeahnt sehenswert“ will der Kirchenbezirk Zwickau den Besuchern Gelegenheit bieten, Kirche und Kirchenräume neu und zu erleben. Angesprochen werden sollen neben Gemeindegliedern auch speziell...
