Mutmaßlicher Hitlergruß in Hohenstein-Ernstthal bleibt ungestraft

Zu der verbotenen Geste kam es laut Zeugenaussagen am Rande des Gedenkens an den durch Neonazis ermordeten Patrick Thürmer. Angeklagt war ein Mann Anfang 50.

Am 3. Oktober 2024 ging es hoch her in Hohenstein-Ernstthal: Demokraten erinnerten an den von Neonazis 1999 ermordeten Patrick Thürmer; erstmals machten gleichzeitig vor allem junge Neonazis gegen dieses Gedenken mobil, unter der Parole „Gegen Linkswahn und Lügen der Antifa“. Ein großes Polizeiaufgebot trennte die Lager, verhinderte dadurch...