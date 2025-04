Nach dem Erfolg der „Tanzfabrik“: Wie geht es mit den Partys und dem alten Industrieareal in Oberlugwitz weiter ?

Partylaune mit 90er-Klängen, Teeniedisco und Seniorentanz im Maschinensaal der alten Strumpffabrik haben Lust auf weitere Veranstaltungen gemacht. Die Verantwortlichen haben erste Ideen.

Nach vier Partys ist es wieder ruhig geworden in der altehrwürdigen Tauscher-Fabrik, die in Oberlungwitz an der Hofer Straße eines der auffälligsten Gebäude des großen Rogo-Tauscher-Areals ist. Hier arbeiteten einst Tausende in der Strumpfindustrie, doch die ist längst Geschichte. Um dem Gelände eine Zukunft zu geben, gibt es nicht nur...