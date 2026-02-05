MENÜ
Evi Mühlstedt vor dem Werk „Oberflächengestaltung“ der Künstlergruppe „TexARTists“.
Evi Mühlstedt vor dem Werk „Oberflächengestaltung“ der Künstlergruppe „TexARTists“.
Hohenstein-Ernstthal
Nach der Rundreise durch halb Deutschland: Artquilts im Textil- und Rennsportmuseum Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
0:00 Anhören

Artquilts der Künstlergruppe „TexARTists“ werden ab Samstag in Hohenstein-Ernstthal ausgestellt. Entstanden sind sie im Round-Robin-Verfahren. Doch wie geht das?

Sechsmal sechs Arbeiten von sechs Textilkünstlern sind in der neuen Ausstellung „Textile Statements zu Fragen der Zeit“ des Textil- und Rennsportmuseums zu sehen. Evi Mühlstedt aus Hohenstein-Ernstthal hat an all diesen großformatigen Artquilts mitgearbeitet. Doch keine der Arbeiten ist von ihr allein. Vielmehr handelt es sich um...
