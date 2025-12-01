Nach Diebstahl aus Lichtensteins Folterkammer: Beil und Schwert sind wieder da

Eine frohe Botschaft gibt es für den Lichtensteiner Geschichtsverein: Zwei der drei gestohlenen Exponate aus der Folterkammer des Schlosses sind wieder aufgetaucht. Bekommt der Museumschef in St. Egidien jetzt Ärger wegen eines Ehrenwortes?

Im Mai gab es großen Ärger in der Folterkammer des Lichtensteiner Schlosses: Als Patrick Bochmann, Chef des Geschichtsvereins, dort Erklärungstafeln anbringen wollte, bemerkten er und seine Mitstreiter das Fehlen von drei Exponaten: Richtschwert, Henkersbeil und eine Folterzange waren spurlos verschwunden. Diebe waren über die Baustelle aus...