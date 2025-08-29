Nach Gerichtsurteil: St. Egidien bereitet Rückkehr in Zweckverband vor

Die Kommune hat neue Vertreter für die Verbandsversammlung gewählt. Dort saßen zuletzt nur noch die Lichtensteiner.

Es erinnerte zuletzt gelegentlich an absurdes Theater, was sich bei den Verbandsversammlungen des Zweckverbands Gewerbegebiet Am Auersberg/Achat abspielte: Die Lichtensteiner Vertreter blieben allein, Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) verlas Anträge, stimmte diesen anschließend – als einziger Stimmberechtigter –...