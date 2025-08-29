Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gerhard Sonntag (l., B 90/Grüne) und André Bock (CDU) werden künftig gemeinsam mit dem Bürgermeister St. Egidien vertreten.
Gerhard Sonntag (l., B 90/Grüne) und André Bock (CDU) werden künftig gemeinsam mit dem Bürgermeister St. Egidien vertreten. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Nach Gerichtsurteil: St. Egidien bereitet Rückkehr in Zweckverband vor
Redakteur
Von Bernd Appel
Die Kommune hat neue Vertreter für die Verbandsversammlung gewählt. Dort saßen zuletzt nur noch die Lichtensteiner.

Es erinnerte zuletzt gelegentlich an absurdes Theater, was sich bei den Verbandsversammlungen des Zweckverbands Gewerbegebiet Am Auersberg/Achat abspielte: Die Lichtensteiner Vertreter blieben allein, Lichtensteins Bürgermeister Jochen Fankhänel (Freie Wähler) verlas Anträge, stimmte diesen anschließend – als einziger Stimmberechtigter –...
