Nach Niederlagen: St. Egidien attackiert Lichtenstein – und pocht auf „Respekt“

Hohenstein-Ernstthal
Die Gemeinde St. Egidien meldet sich zurück im überschuldeten Gewerbegebiets-Zweckverband – und bekräftigt sofort, dass sie wieder raus will. Immerhin macht ein Satz ein klein wenig Hoffnung auf eine Lösung.
Falls jemand geglaubt hatte, St. Egidien würde nach den jüngsten juristischen Niederlagen im Dauerstreit mit Lichtenstein einlenken, so wurde er am Dienstagabend schlagartig eines Besseren belehrt. Im Untergeschoss des Verwaltungsgebäudes der ehemaligen Nickelhütte in St. Egidien wurde überdeutlich, wie vergiftet das Verhältnis der beiden...
