60 bunte „Organic Balls“ machen die Weinkellerstraße seit April 2024 zum Hingucker.
60 bunte „Organic Balls“ machen die Weinkellerstraße seit April 2024 zum Hingucker. Bild: Andreas Kretschel
Fürs ehemalige Kaufhaus Magnet wurden verschiedene Konzepte ausprobiert. Funktioniert hat es am Ende nicht.
Fürs ehemalige Kaufhaus Magnet wurden verschiedene Konzepte ausprobiert. Funktioniert hat es am Ende nicht. Bild: Andreas Kretschel
Marcel Sonntag (vorn) mit Rico Leuschner beim Aufbau einer Installation mit Hula-Hoop-Reifen. Sonntag ist auch künftig als Innenstadtförderer unterwegs.
Marcel Sonntag (vorn) mit Rico Leuschner beim Aufbau einer Installation mit Hula-Hoop-Reifen. Sonntag ist auch künftig als Innenstadtförderer unterwegs. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Nach Projektende: Was „Aufwärts in HOT“ der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt gebracht hat – und was nicht
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Das Projekt „Aufwärts in HOT“ ist abgeschlossen. Eine halbe Million Euro ist in die Innenstadt geflossen – mit sichtbaren Erfolgen, aber auch gescheiterten Ideen.

Seit Jahresbeginn ist die Begegnungsstätte im ehemaligen Kaufhaus „Magnet“ an der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal geschlossen. Und das nun endgültig, denn das Förderprojekt „Aufwärts in Hot“ ist zum Jahresende abgelaufen. Der Mietvertrag der Stadt für die Räume wurde beendet. Binnen drei Jahren wurde eine halbe Million Euro...
