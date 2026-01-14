Nach Projektende: Was „Aufwärts in HOT“ der Hohenstein-Ernstthaler Innenstadt gebracht hat – und was nicht

Das Projekt „Aufwärts in HOT“ ist abgeschlossen. Eine halbe Million Euro ist in die Innenstadt geflossen – mit sichtbaren Erfolgen, aber auch gescheiterten Ideen.

Seit Jahresbeginn ist die Begegnungsstätte im ehemaligen Kaufhaus „Magnet“ an der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal geschlossen. Und das nun endgültig, denn das Förderprojekt „Aufwärts in Hot“ ist zum Jahresende abgelaufen. Der Mietvertrag der Stadt für die Räume wurde beendet. Binnen drei Jahren wurde eine halbe Million Euro...