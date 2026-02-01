MENÜ
Thomas Hetzel freut sich über viele Bewerber für die Ausbildung im Oberlungwitzer Rathaus.
Bild: Markus Pfeifer
Thomas Hetzel freut sich über viele Bewerber für die Ausbildung im Oberlungwitzer Rathaus.
Thomas Hetzel freut sich über viele Bewerber für die Ausbildung im Oberlungwitzer Rathaus. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Nach witzigen Instagram-Videos: Oberlungwitzer Rathaus kann sich vor Bewerbern kaum retten
Von Markus Pfeifer
Die Oberlungwitzer Stadtverwaltung und Bürgermeister Thomas Hetzel kommen mit ihren Social-Media-Videos bei jungen Leuten gut an. Jetzt will die Stadt mehr Azubi-Stellen einrichten.

Nicht ganz einfache Entscheidungen müssen im Oberlungwitzer Rathaus gefällt werden. Denn für die neue Auszubildendenstelle in der Stadtverwaltung gibt es viele Interessenten. Insgesamt waren es rund 30. „Es sind richtig gute Bewerbungen dabei gewesen“, freute sich Bürgermeister Thomas Hetzel, der mit seinem Team im Herbst letzten Jahres...
