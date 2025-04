Neue Bäckerfiliale in St. Egidien eröffnet

In den früheren Räumen der „Kleinen Konditorei“ ist jetzt wieder leckeres Backwerk zu bekommen.

Die „Kleine Konditorei“ von Elisabeth Schatz in St. Egidien, Lichtensteiner Straße, ist trotz ihres nur vierjährigen Bestehens noch vielen Menschen in der Region in guter Erinnerung. Im Herbst 2023 hatte das Geschäft geschlossen – jetzt ist in die anderthalb Jahre lang verwaisten Räume wieder neues Leben eingezogen. Am Dienstag hat die...