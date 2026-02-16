Neue Sirene alarmiert nicht nur die Gersdorfer Feuerwehrleute

Eine 30 Jahre alte Motorsirene auf der Gersdorfer Schule wurde durch eine elektrische Anlage mit Lautsprechern ersetzt. Sie kann nicht nur von der Feuerwehr und der Verwaltung aktiviert werden.

In der Gersdorfer Ortsmitte steht jetzt moderne Warntechnik auf dem Dach des altehrwürdigen Schulgebäudes. Eine neue elektrische Sirenenanlage ersetzt die alte Motorsirene. „Die stammte aus den 90er-Jahren", sagt Feuerwehrchef André Legies. Anstelle von Reparaturen entschied man sich für neue Technik. Im Nachbarort Oberlungwitz hat die...