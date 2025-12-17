MENÜ
In Spielsdorf am Rande von Callenberg soll künftig langsamer gefahren werden. Bild: Markus Pfeifer
In Spielsdorf am Rande von Callenberg soll künftig langsamer gefahren werden. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Neue Tempo-30-Zone in Callenberg: Verkehrsberuhigung für Spielsdorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Der Gemeinderat hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung beschlossen. Wann kommt die Beschilderung?

In der im Nordwesten von Callenberg gelegenen Siedlung Spielsdorf soll eine Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Anwohner der Siedlung hatten sich für die Reduzierung der Geschwindigkeit auf der ohnehin wenig frequentierten Straße ausgesprochen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll...
Mehr Artikel