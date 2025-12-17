Neue Tempo-30-Zone in Callenberg: Verkehrsberuhigung für Spielsdorf

Hohenstein-Ernstthal
Der Gemeinderat hat eine Geschwindigkeitsbegrenzung beschlossen. Wann kommt die Beschilderung?
In der im Nordwesten von Callenberg gelegenen Siedlung Spielsdorf soll eine Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Anwohner der Siedlung hatten sich für die Reduzierung der Geschwindigkeit auf der ohnehin wenig frequentierten Straße ausgesprochen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.