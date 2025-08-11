Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg wird derzeit ein Pächter gesucht.
Für das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg wird derzeit ein Pächter gesucht. Bild: Andreas Kretschel
Für das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg wird derzeit ein Pächter gesucht.
Für das Berggasthaus auf dem Pfaffenberg wird derzeit ein Pächter gesucht. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Neuer Anlauf für die Verpachtung des Berggasthauses Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Herbst 2024 läuft die Suche nach einem Pächter für das Berggasthaus. Doch eine erste Bewerberrunde hatte keinen Erfolg. Nun ist eine zweite Frist abgelaufen. Wie sind die Erfolgsaussichten?

Seit Februar 2023 wird das Berggasthaus in Hohenstein-Ernstthal umfassend saniert. Doch wie es nach Abschluss der Arbeiten weitergeht, ist noch immer unklar. Ein Pächter ist noch nicht gefunden. Dabei war die Pacht bereits im Herbst 2024 ausgeschrieben worden. 13 Bewerber hatten damals ihr Interesse angemeldet. Doch als der Stadtrat Ende Mai die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
14.06.2025
2 min.
Berggasthaus Hohenstein-Ernstthal: Warum gibt es einen neuen Anlauf bei der Pächtersuche?
Die Pächtersuche fürs Berggasthaus geht in die nächste Runde.
Seit Herbst 2024 wird nach einem Pächter für das Berggasthaus gesucht. Zuletzt war von drei möglichen Kandidaten die Rede. Doch jetzt wurde die Verpachtung neu ausgeschrieben.
Cristina Zehrfeld
29.05.2025
2 min.
Hohenstein-Ernstthal: Warum steht der Pächter fürs Berggasthaus noch nicht fest?
Die Entscheidung, wer das Berggasthaus künftig betreibt, wurde vertagt.
Die Sanierung des Berggasthauses soll in diesem Jahr beendet werden. Doch die Entscheidung, wer es künftig betreibt, steht noch aus.
Cristina Zehrfeld
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
Mehr Artikel