MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker.
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker. Bild: Andreas Kretschel
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker.
Erich Homilius (links) und Marian Bertz freuen sich über neue Museumshocker. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Neuer Komfort im Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Förderverein des Karl-May-Hauses hat fünf tragbare Museumshocker finanziert. Wofür braucht es die?

Beim Rundgang durchs Karl-May-Haus können sich Besucher jetzt überall hinsetzen. Der Förderverein „Silberbüchse“ hat dem Haus fünf tragbare Museumshocker im Wert von 1073 Euro finanziert. Der Wunsch nach der neuen Ausstattung kam von Museumschef Marian Bertz. „Wir haben nicht überall Sitzgelegenheiten. Gerade für ältere Besucher sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Zwölfjähriger stirbt Tage nach Haiattacke in Australien
Innerhalb von nur wenigen Tagen wurden aus dem australischen Bundesstaat New South Wales vier Haiangriffe gemeldet. (Symbolbild)
Eine Woche kämpfte der Junge in einem Krankenhaus in Sydney um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen. Vermehrte Haiangriffe versetzen die Menschen in Australien in Alarmbereitschaft.
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
13.11.2025
1 min.
„Kanadischer Hutzenohmd“ in Hohenstein-Ernstthal
Innerhalb der Ausstellung „May Be Hero“ gibt es am Sonntag ein besonderes Dinner.
Deutsch-tschechisch-kanadischer Abend: Gemeinsames Essen, Gespräche und Tanzvorführungen laden zum Mitmachen ein.
Cristina Zehrfeld
13.11.2025
1 min.
Vortrag in Hohenstein-Ernstthal beleuchtet Karl Mays Chemnitzer Jahre
Marian Bertz, Leiter des Karl-May-Hauses, hält einen Vortrag zu Karl May und der Ephorie Chemnitz.
Bevor Karl May mit „Winnetou“ berühmt wurde, hat er als Lehrer gearbeitet. Marian Bertz beleuchtet das Ende dieser Tätigkeit.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel