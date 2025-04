Nichts zum Kuscheln: Exotische und fantasievolle Krabbeltierchen in der „Kleinen Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal

Die Bilder in der neuen Ausstellung der „Kleinen Galerie“ sind fein ausgearbeitet und dekorativ. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass es manchen Besucher eher graust.

Der Leipziger Maler und Grafiker Ulf H. Rickmann bringt Lebensformen auf Papier und Leinwand, die andere Leute manchmal unfreiwillig zertreten: Kleinstlebewesen. Insekten, Pilze, Krabbelgetier. Etwa 50 Arbeiten werden in der neuen Ausstellung der „Kleinen Galerie“ in Hohenstein-Ernstthal gezeigt. Und so weit man schaut: Es kriecht und...