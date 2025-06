Noch nichts vor in den Sommerferien? Miniwelt Lichtenstein liefert Ideen

Von Animationsprogrammen bis zum Zirkus-Casting gibt es ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche.

Zirkus-Casting mit Fräulein Lia oder eine Schnitzeljagd, Gipsfiguren bemalen oder in der Wasser- und Matschanlage spielen – das Sommerprogramm vom 30. Juni bis 10. August der Miniwelt in Lichtenstein bietet eine ganze Menge an Abenteuer, Spannung, Spiel und Kreativität. In den Ferien hat die Schauwerkstatt geöffnet. Außerdem finden immer...