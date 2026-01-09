Nostalgie bis zum Horizont: Gersdorfer Club zeigt Modelleisenbahnen

Fachwerkhäuser, Burgen und Bahnhöfe, so weit das Auge reicht: In Gersdorf entstehen Modelleisenbahnen, die ganze Landschaften lebendig werden lassen.

Kleine Lok und passende Schiene. Fertig ist die Modelleisenbahn? Nein, so einfach ist das bei echten Modellbahnfreunden keineswegs. Die Anlagen sind vielmehr komplexe Landschaften mit Fachwerkhäusern und Burgen, Brücken und Tunneln, Bahnhöfen und Riesenrädern. Bis hin zum Horizont wird eine nahezu perfekte Illusion geschaffen. Beim...