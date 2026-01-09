MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frappierend: Die Modellbahn Gersdorf wirkt wie eine erzgebirgische Kleinstadt-Idylle.
Frappierend: Die Modellbahn Gersdorf wirkt wie eine erzgebirgische Kleinstadt-Idylle. Bild: Andreas Kretschel
Frappierend: Die Modellbahn Gersdorf wirkt wie eine erzgebirgische Kleinstadt-Idylle.
Frappierend: Die Modellbahn Gersdorf wirkt wie eine erzgebirgische Kleinstadt-Idylle. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Nostalgie bis zum Horizont: Gersdorfer Club zeigt Modelleisenbahnen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fachwerkhäuser, Burgen und Bahnhöfe, so weit das Auge reicht: In Gersdorf entstehen Modelleisenbahnen, die ganze Landschaften lebendig werden lassen.

Kleine Lok und passende Schiene. Fertig ist die Modelleisenbahn? Nein, so einfach ist das bei echten Modellbahnfreunden keineswegs. Die Anlagen sind vielmehr komplexe Landschaften mit Fachwerkhäusern und Burgen, Brücken und Tunneln, Bahnhöfen und Riesenrädern. Bis hin zum Horizont wird eine nahezu perfekte Illusion geschaffen. Beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
10.12.2025
2 min.
Von Turmbläsern bis Modellbahn: Gersdorf feiert Pyramidenfest
Winterzauber beim Pyramidenfest: Das wird dieses Jahr wohl nicht klappen.
Rund um den Parkplatz am Volkspark steigt am Sonntag das traditionelle Pyramidenfest. Das Programm reicht von Blasmusik bis zu besonderen Angeboten von Vereinen, Schulen und Kirche.
Cristina Zehrfeld
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
10:00 Uhr
4 min.
Das ist am Wochenende in und rund um Stollberg los: Knutfeste, Winterdorf und Christbaum-Weitwurf
Seit einigen Jahren breitet sich der aus Skandinavien stammende Brauch des Knutfestes auch hierzulande aus.
Ob ein märchenhafter Theaternachmittag, ein stimmungsvoller Lampionumzug oder noch einmal Wintermarkt-Atmosphäre: Von Freitag bis Sonntag wird in und um Stollberg einiges geboten.
Katrin Hofmann
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel