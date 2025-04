NS-Parolen und Vandalismus in St. Egidien: Tatverdächtige ermittelt

Immer wieder wurde im Umkreis einer Begegnungsstätte und des Pennymarkts randaliert, alle Ermittlungen zu den Verursachern verliefen bislang im Sande. Das hat sich nun geändert.

Sie hinterließen jeweils Schaden in Höhe von Tausenden Euro: In den letzten Jahren kam es regelmäßig zu Vandalismus im Zentrum von St. Egidien. Ziele waren oft die Begegnungsstätte für Jung und Alt sowie das Umfeld der Jahn-Turnhalle, auch in das Gebäude selbst drangen die Täter ein. Im Juli 2023 wüteten die Vandalen vor dem benachbarten...