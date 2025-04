Oberlungwitz: Auffahrunfall endet mit Blechschäden

Auf der S 242 sind ein Pkw und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Bei einem Auffahrunfall auf der S 242 in Oberlungwitz ist es bei Blechschäden geblieben. Verletzt wurde niemand, wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte. Nach ihren Angaben war am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr ein 25-jähriger Fahrer mit einem MAN-Lastwagen auf der Staatsstraße unterwegs. Um auf ein Grundstück abzubiegen,...