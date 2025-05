Oberlungwitz/Hohenstein-Ernstthal: Sachsenring Classic kehrt zurück

Historische Zwei- und Vierräder locken nach mehrjähriger Pause an diesem Wochenende zahlreiche Motorsport-Fans an die Rennstrecke. Am Samstagabend dürfen auch Fans auf die Strecke.

Noch bis zum Sonntag geht es wieder rund am Sachsenring: Die ADAC Sachsenring Classic kehrt zurück auf die Rennstrecke, wo sie zuletzt 2022 zu erleben war. Historische Zwei- und Vierräder gehen an den Start. Im Vierrad-Bereich werden als Höhepunkte die Wertungsläufe zum ADAC Historic Cup Ost mit den historischen Touren- und Formelwagen, die...