Oberlungwitz: „Russentreffen“ lockt mehr als 7000 Besucher an den Sachsenring

Das 18. Russentreffen ist am Sonntag zu Ende gegangen. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. Tausende haben sich an der Goldbachstraße von der schweren Technik begeistern lassen.

Zum 18. Mal wird in diesem Jahr das „Russentreffen“ in Oberlungwitz ausgerichtet. Bereits an den ersten beiden Tagen sind hunderte Teilnehmer und tausende Besucher aus ganz Deutschland auf das Traktorentreffen an der Goldbachstraße gekommen. Im Mittelpunkt steht traditionell das Traktorpulling. Ein Wettkampf, bei dem die Traktoren...