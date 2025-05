Oberlungwitz: Traktoren rollen zum „Russentreffen“ an

Ein ungewöhnliches Bild bietet sich derzeit rund um Oberlungwitz: Traktoren verschiedenster Marken, wohin man schaut. Ihr Ziel ist das „Russentreffen“.

Ein erhöhtes Aufkommen an Traktoren ist derzeit rund um Oberlungwitz zu verzeichnen. Aus allen Richtungen reisen Fans mit ihren Traktoren der Marken von „Belarus“ bis „Lanz Bulldog“ an. Ihr Ziel ist das sogenannte Russentreffen auf der Festwiese an der Goldbachstraße. Wie Andrea Werner von der Veranstaltungsagentur „Andrea & Partner“...