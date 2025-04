Oberlungwitz und Callenberg warten auf Kunstwerke „Purple Path“ – Die Frage nach dem Wo und Wann

In der Region rund um Chemnitz wird in vielen Orten über moderne Kunst des „Purple Path“ diskutiert oder gestritten. In Oberlungwitz und Callenberg sind erst einmal noch einige Fragen offen.

Eine Fabrik im Kleinformat in Lichtenstein, abstrakte Metallmotorräder in Hohenstein-Ernstthal und Werke in Gersdorf, die an Micky Mouse erinnern, hat das Kulturhauptstadtprojekt „Purple Path" schon in die Region gebracht. Auch Oberlungwitz und Callenberg sollen Teil des Ganzen werden, doch während anderenorts eher die Kunst selbst für...