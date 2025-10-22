Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Teenie-Disco im Schützenhaus soll der Auftakt für ein Jugendprojekt werden.
Eine Teenie-Disco im Schützenhaus soll der Auftakt für ein Jugendprojekt werden. Bild: Andreas Kretschel
Eine Teenie-Disco im Schützenhaus soll der Auftakt für ein Jugendprojekt werden.
Eine Teenie-Disco im Schützenhaus soll der Auftakt für ein Jugendprojekt werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Party für 12- bis 16-Jährige: Teenie-Disco im Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag legt ein Nachwuchs-DJ im Schützenhaus aktuelle Hits auf, während zugleich ein neues Jugendprojekt gestartet wird.“

Eine Teenie-Disco für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren findet am Freitag von 18 bis 22 Uhr im Schützenhaus Hohenstein-Ernstthal statt. Bei der vom Flexiblen Jugendmanagement des Jugendrings, der „Bunten Post“, Streetworkern und der Stadtverwaltung organisierten Veranstaltung legt ein Nachwuchs DJ aktuelle Hits auf. Es gilt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.09.2025
4 min.
Bürgerhaushalt Hohenstein-Ernstthal: Wie wichtig sind die Ideen von Kindern und Jugendlichen?
Mignon Junghänel vom Jugendring Westsachsen freut sich, dass zwei der insgesamt acht Vorschläge aus der Ideenwerkstatt umgesetzt werden sollen.
31 Vorschläge gab es in diesem Jahr für den Bürgerhaushalt. Von den acht Vorschlägen, die in einer Ideenwerkstatt von Kindern und Jugendlichen erarbeitet worden sind, sollen zwei umgesetzt werden.
Cristina Zehrfeld
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
22.09.2025
2 min.
Kommentar zum Bürgerhaushalt: Guter Schnitt
Meinung
Redakteur
Die Jugendlichen haben ihre Vorschläge bei einer Ideenwerkstatt erarbeitet.
Nur ein Viertel der Vorschläge aus der Ideenwerkstatt hat es auf die Liste des Bürgerhaushalts geschafft. Das heißt auch: Ein Großteil der Vorschläge der Kinder und Jugendlichen wurden abgeschmettert.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel