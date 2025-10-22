Party für 12- bis 16-Jährige: Teenie-Disco im Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Am Freitag legt ein Nachwuchs-DJ im Schützenhaus aktuelle Hits auf, während zugleich ein neues Jugendprojekt gestartet wird.“
Eine Teenie-Disco für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren findet am Freitag von 18 bis 22 Uhr im Schützenhaus Hohenstein-Ernstthal statt. Bei der vom Flexiblen Jugendmanagement des Jugendrings, der „Bunten Post“, Streetworkern und der Stadtverwaltung organisierten Veranstaltung legt ein Nachwuchs DJ aktuelle Hits auf. Es gilt...
