Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Hohenstein-Ernstthal
  • |

  • PKP-Seniorenbetreuung unter neuer Leitung: „inter pares“ übernimmt Standorte in Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand und Heinrichsort

Was ändert sich für Elke Kegel und die PKP-Bewohner nach dem Eigentümerwechsel?
Was ändert sich für Elke Kegel und die PKP-Bewohner nach dem Eigentümerwechsel? Bild: Andreas Kretschel
Was ändert sich für Elke Kegel und die PKP-Bewohner nach dem Eigentümerwechsel?
Was ändert sich für Elke Kegel und die PKP-Bewohner nach dem Eigentümerwechsel? Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
PKP-Seniorenbetreuung unter neuer Leitung: „inter pares“ übernimmt Standorte in Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand und Heinrichsort
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Rückzug der bisherigen Betreiber hat „inter pares“ drei PKP-Seniorenheime übernommen. In einer Einrichtung wird kräftig modernisiert. Steigen die Kosten für Bewohner?

Die PKP-Seniorenbetreuung an den Standorten Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand und Heinrichsort haben einen neuen Betreiber. Wie Christian Potthoff, einer der drei neuen Geschäftsführer mitteilt, hat die Unternehmensgruppe „inter pares“ die Pflegeheime mit ihren insgesamt 362 Plätzen übernommen, nachdem die bisherigen Betreiberfamilien der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
4 min.
Von der Garage bis zum Hubschrauberlandeplatz: Wie ein Bauunternehmen in Hohenstein-Ernstthal der Krise trotzt
Der Bau einer Erweiterungshalle bei Mugler Masterpack in Wüstenbrand (Foto) ist eine von aktuell 26 Baustellen der HIB GmbH. Die Auftragsbücher der Firma sind voll, heißt es.
Trotz schwieriger Bauzeiten ist bei der HIB GmbH viel los: 26 Baustellen laufen aktuell parallel, die Auftragsbücher sind voll, heißt es. Wie gelingt das?
Cristina Zehrfeld
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.10.2025
2 min.
Wo die Jagdhörner klingen: Wüstenbrand feiert seine erste Hubertusmesse
In der Kirche Wüstenbrand wird am Sonntag eine Hubertusmesse gefeiert.
Kirchgemeinde, Jägerschaft und ein junges Jagdhorn-Ensemble ehren den heiligen Hubertus mit jagdlichen Klängen.
Cristina Zehrfeld
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel