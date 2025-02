Polizeieinsatz: Junges Hochlandrind schaut in Lichtenstein in Wohnsiedlung vorbei

Ein junges Rind stand am Sonntagnachmittag auf einem Gehweg. Als die Polizei eintraf, hatte das Tier seinen Ausflug schon freiwillig beendet.

Lichtenstein.

Einen tierischen Einsatz mit gutem Ende hatten Beamte des Glauchauer Polizeireviers am Sonntagnachmittag. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Enrico Liebold mitteilte, wurden die Polizisten gegen 16.30 Uhr an den Anton-Günther-Weg in Lichtenstein gerufen. Dort hatte ein Hochlandrind-Jungtier die Weide als zu klein erachtet und war von der Koppel ausgebüxt. Doch der Wagemut des jungen Tiers hielt sich offenbar in Grenzen: Als die Beamten eintrafen, hatte das Jungtier seine Erkundungstour bereits beendet und war selbstständig auf die Koppel zurückgekehrt. Zuvor waren die Zeugen, die den Vorfall meldeten, wohl zurecht in Sorge um das Tier. Es hatte in einer Wohnsiedlung auf einem Gehweg gestanden. (kru)