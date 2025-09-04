Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Frank Haupt hat die Bobby-Cars fürs Fest in Langenchursdorf bereitgestellt.
Frank Haupt hat die Bobby-Cars fürs Fest in Langenchursdorf bereitgestellt. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Premiere beim Dorffest in Langenchursdorf: Rennen mit Bobby Cars in vier verschiedenen Klassen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die Hüpfburg und geselliges Beisammensein sollen am Samstag zum Fest locken. Erstmals stehen auch kleine Flitzer für Rennen bereit.

Langenchursdorf.

Frank Haupt, engagierter „Macher“ im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf hatte mal wieder eine Idee. Beim Dorffest am Samstag gibt es eine rasante Premiere mit Bobby Cars. „Wir haben zwar wie immer eine Hüpfburg, aber irgendwann ist auch mal genug gehüpft“, sagt er. Vier flotte Flitzer aus der Kita und zwei aus Privatbesitz wurden organisiert. Eine Rampe für den Start ist auch schon gebaut. Vor der Turnhalle soll es auf der asphaltierten Zufahrtsstraße ein Stück in Richtung Feuerwehr gehen. In vier Altersklassen können Kinder von 4 bis 14 Jahren mitmachen. Rennbeginn ist 15.30 Uhr. Die Anmeldung erfolgt ab 14 Uhr mit Beginn des Festes, bei dem es auch noch Kinderschminken, eine Bierrutsche und einiges mehr gibt. (mpf)

