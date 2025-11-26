Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oberlungwitzer Pyramide lockte bei ihrer Vorstellung letztes Jahr viele Besucher an.
Die Oberlungwitzer Pyramide lockte bei ihrer Vorstellung letztes Jahr viele Besucher an. Bild: M. Pfeifer
Die Oberlungwitzer Pyramide lockte bei ihrer Vorstellung letztes Jahr viele Besucher an.
Die Oberlungwitzer Pyramide lockte bei ihrer Vorstellung letztes Jahr viele Besucher an. Bild: M. Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Pyramide, Ausstellungen und „Lebendiger Adventskalender“: Oberlungwitz hat bis Weihnachten volles Programm
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über Langeweile muss in Oberlungwitz niemand klagen, denn zusätzlich zu bekannten Veranstaltungen gibt es neue Ideen und überraschende Mitwirkende.

Auf dem Postplatz nahe der St.-Martins-Kirche wurde zwar kürzlich noch gebaut, doch die im vergangenen Jahr präsentierte Pyramide lässt sich davon nicht stoppen. Sie soll sich am Freitagabend beim „Pyramidenanschieben“ wieder in Bewegung setzen. Los geht das kleine Fest, bei dem Glühwein und Bratwurst nicht fehlen dürfen, um 18 Uhr. Doch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
19:00 Uhr
1 min.
Friedhofsrundgänge informieren über Bestattungsmöglichkeiten in Oberlungwitz
Die Gedenkstätte für Sternenkinder auf dem Oberlungwitzer Friedhof.
Um die verschiedenen Grabvarianten, aber auch die Bestattungskultur, geht es am Samstagnachmittag auf dem Friedhof an der Oberlungwitzer Martinskirche.
Markus Pfeifer
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
03.10.2025
1 min.
Oberlungwitzer Heimatstube öffnet zum letzten Mal vor der Winterpause
Matthias Beyer hat kürzlich einem 130 Jahre alten Schlitten für die Heimatstube bekommen.
Am Ende einer guten Saison hoffen die Verantwortlichen der Heimatstube noch einmal auf viele Gäste. In der Vorweihnachtszeit ist eine Premiere geplant.
Markus Pfeifer
19:14 Uhr
2 min.
Korruption: 14 Jahre Haft für Perus Ex-Präsident Vizcarra
Vizcarra wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)
Der frühere Staatschef soll in seiner Zeit als Provinzgouverneur Schmiergelder von Baufirmen angenommen haben. In Peru haben fast alle Präsidenten der jüngeren Vergangenheit Probleme mit der Justiz.
19:06 Uhr
3 min.
Wer ist FCH? FC Hansa und Heidenheim streiten sich um Kürzel
Der 1. FC Heidenheim liegt mit dem FC Hansa Rostock im Streit um das Kürzel "FCH".
Das letzte Spiel des FC Hansa gegen den 1. FC Heidenheim liegt fast drei Jahre zurück. Damals in der 2. Liga. Heute trennen die Clubs zwei Klassen. Nun kommt es zum Duell auf ungewohntem Terrain.
Mehr Artikel