Rätselraten um nächtliches Halteverbot in St. Egidien

An der S 252 gilt das Verbot ab Montagabend.

Für Rätselraten und Gerüchte haben Halteverbots-Schilder gesorgt, die in dieser Woche entlang der Staatsstraße 252 (Lungwitzer Straße) in St. Egidien aufgestellt worden sind, und zwar von kurz vor Niederlungwitz bis zum Viadukt. Ab Dienstag, 6. Oktober, darf demnach zwischen 22 und 6 Uhr nicht an der Fahrbahn gehalten oder gar geparkt werden....