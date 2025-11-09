Randale auf der B-173-Baustelle in Sankt Egidien: 10.000 Euro Schaden

Laut Polizei ist Samstagmorgen eine teure Baustellenüberwachungsanlage zerstört worden.

Am Samstagmorgen haben bisher unbekannte Täter im Baustellenbereich der Bundesstraße 173 in Sankt Egidien randaliert. Nach Polizeiangaben stießen sie dort eine Videoüberwachungsanlage um. Diese fiel eine Böschung hinab, wodurch ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Die Tat soll sich 5.20 Uhr ereignet haben. Die Polizei in Glauchau...