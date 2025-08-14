Reifenplatzer führt zu schwerem Unfall auf der A4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Das Auto durchbrach den Wildschutzzaun und flog in den Wald. Es kam zur Vollsperrung der Autobahn. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 40.000 Euro. Es gab zwei Schwerverletzte.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zu einer Vollsperrung der A 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal geführt. Laut Polizeiangaben war der Hinterreifen eines Pkw Mercedes geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mercedes ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und...
