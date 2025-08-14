Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der A4 ereignet.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag auf der A4 ereignet. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Reifenplatzer führt zu schwerem Unfall auf der A4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal
Von Cristina Zehrfeld, Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Auto durchbrach den Wildschutzzaun und flog in den Wald. Es kam zur Vollsperrung der Autobahn. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 40.000 Euro. Es gab zwei Schwerverletzte.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zu einer Vollsperrung der A 4 zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal geführt. Laut Polizeiangaben war der Hinterreifen eines Pkw Mercedes geplatzt. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mercedes ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und...
