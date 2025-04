Rüsdorf: Fahrzeug stößt gegen Hauswand

Rüsdorf.

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Rüsdorf. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, war ein unbekannter Autofahrer in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, die Untere Holzstraße entlang gefahren. Den Spuren zufolge kam sein Fahrzeug am Hausgrundstück 50 von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Gebäude. Danach verließ der Fahrer pflichtwidrig den Unfallort, obwohl an der Hauswand Schaden von rund 1000 Euro entstanden war. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03763 640 im Polizeirevier Glauchau zu melden. (mib)