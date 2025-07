Sachsenring: Betrunkener schlägt auf Polizisten ein

Am Rande des Moto-GP macht sich der zum Teil ungezügelte Alkoholkonsum bemerkbar. Die Polizei berichtet von ersten Ausschweifungen.

Die Polizei hat am Rande des Moto-GP auf dem Sachsenring erste unliebsame Erfahrungen mit Besuchern machen müssen. In der Nacht zu Freitag wurden die Beamten auf das Festgelände am Ankerberg gerufen. Ein 36-Jähriger hatte zuvor eine Mitarbeiterin belästigt, wie die Polizei mitteilte. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von...