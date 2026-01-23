MENÜ
2025 gab es mit 256.441 Fans einen Besucherrekord am Sachsenring.
2025 gab es mit 256.441 Fans einen Besucherrekord am Sachsenring.
Hohenstein-Ernstthal
Sachsenring: Frühbucherrabatt für Moto-GP endet
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Der Ticketverkauf für den Moto-GP auf dem Sachsenring läuft bereits auf Hochtouren. Noch bis zum 31. Januar gibt es die Tickets günstiger.

Vom 10. bis 12. Juli wird der Motorrad-Grand-Prix Deutschland auf dem Sachsenring ausgetragen. Der Vorverkauf für das Motorsportevent hat bereits direkt nach dem Rennen im Vorjahr begonnen. Damals hatte man mit insgesamt 256.441 Fans an drei Tagen einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?
Mehr Artikel